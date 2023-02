CH : Un chandail pour le Mois de l’histoire des Noirs

Le Canadien de Montréal portera mardi un maillot spécial conçu par une artiste d’origine haïtienne afin de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs.

Les joueurs de l’équipe porteront les nouveaux chandails à l’échauffement, avant le match au Centre Bell contre les Blackhawks de Chicago.

«Le Mois de l'histoire des Noirs est une belle opportunité pour notre organisation de réitérer son engagement à bâtir une communauté du hockey inclusive, sécuritaire et accueillante, exempte de toute forme de racisme ou de discrimination. Nous sommes heureux, ce mois-ci et tout au long de l'année, de pouvoir offrir notre appui à des organismes desservant les communautés noires de Montréal et qui travaillent à réduire les inégalités dans notre société», a indiqué par voie de communiqué la vice-présidente à l’engagement communautaire du club, Geneviève Paquette.

C’est l’artiste Franco Égalité qui a été mandaté par le CH pour concevoir ces uniformes de couleur noire. Le logo du Canadien y apparaît rempli de fleurs et de silhouettes de personnes noires. L’hibiscus, fleur emblématique d’Haïti, sera mis de l’avant. Les noms et les numéros des joueurs seront inscrits en jaune, avec une discrète touche de bleu et de rouge, rappelant les couleurs et les broderies de l’art antillais.

«Cet agencement permet également à Franco Égalité de rendre hommage au rôle que le hockey a joué dans la construction de son identité en tant que Canado-Haïtien de première génération ayant grandi à Montréal», a-t-il été précisé.

Les gilets seront ensuite dédicacés et mis à l’encan. Les profits seront versés aux fondations Pour 3 Points et La Maison d’Haïti. Le premier est un organisme qui mise sur «l’impact positif des coachs sportifs sur les jeunes de milieux défavorisés», tandis que le second œuvre dans le quartier de Saint-Michel, à Montréal, aidant notamment l’intégration et l’éducation des nouveaux arrivants.