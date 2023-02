Baseball majeur : il y aura toujours un coureur au deuxième but en surtemps

Depuis trois saisons, un coureur est installé au deuxième but dès le début des manches supplémentaires d’un affrontement de la saison régulière dans le baseball majeur.

Lundi, le comité de la compétition des ligues majeures a décidé de faire de ce nouveau règlement la norme. C’est ce qu’a appris le réseau ESPN.

L’ajout avait été fait en 2020, pendant la pandémie de COVID-19. Ce nouveau règlement avait instauré pour protéger les bras des lanceurs. Il s’est avéré être apprécié par les joueurs et les gérants, ce qui a conduit à son maintien temporaire lors des deux saisons suivantes.

De plus, le baseball majeur a modifié son règlement qui permet aux joueurs de position d’effectuer des séjours sur le monticule lorsque leur équipe mène ou est menée par six points ou plus. Dorénavant, une équipe devra avoir une avance de 10 points ou plus en neuvième manche pour qu’un joueur de position prenne la relève comme lanceur. Les formations pourront aussi autoriser n’importe quel joueur à lancer dès qu’elles seront menées par huit points ou plus.