Victoire in extremis des Raptors

Les Raptors de Toronto sont passés bien près d’échapper une autre avance dans les derniers instants de leur duel face aux Pistons de Detroit, dimanche au Scotiabank Arena, mais l’ont finalement emporté 119 à 118.

Détenteurs d’une avance de neuf points avec seulement 1 min 21 s. à faire, les «Raps» ont vu les visiteurs réduire l’écart à trois points en toute fin de rencontre. Un lancer franc de Precious Achiuwa a toutefois permis aux hôtes de s’enfuir avec la victoire.

Fred VanVleet a épaté avec 35 points et huit mentions d’assistance, tout comme Siakam et ses 28 points. Achiuwa a quant à lui réussi un double-double de 11 points et autant de rebonds.

Le Montréalais Chris Boucher a récolté sept points et cinq rebonds en 18 minutes de jeu.

Quant à eux, les Pistons ont été menés par un Bojan Bogdanovic en grande forme. Le colosse natif de la Bosnie-Herzégovine a ajouté 33 points au tableau.

Il s’agit d’une deuxième victoire en autant de duels pour les Raptors face à l’équipe du Michigan cette saison. Ils croiseront le fer à deux autres reprises cette saison.

Sans Nick Nurse

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Nick Nurse n’était pas à son poste derrière le banc, absent pour des raisons personnelles.

L’assistant Adrian Griffin dirigeait les «Raps» dans le match du jour. Nurse était également absent samedi lors de la séance d’entraînement du club.

Les Raptors recevront la visite du pauvre Magic d’Orlando – contre qui ils avaient subi deux revers en trois jours au mois de décembre –, mardi.