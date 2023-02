Anton Forsberg blessé aux deux genoux sur la même séquence

Déjà privés de leur gardien numéro 1 Cam Talbot, les Sénateurs d’Ottawa devront se passer de leur réserviste Anton Forsberg pour le reste de la campagne.

Le directeur général Pierre Dorion a annoncé aux médias dimanche en matinée que Forsberg souffre d’une déchirure du ligament latéral interne aux deux genoux.

Cette blessure est survenue samedi lors du match contre les Oilers d’Edmonton.

Alors qu’il avait de la circulation devant le filet, l'attaquant des Oilers Zach Hyman a été poussé par le défenseur des «Sens» Travis Hamonic sur le gardien suédois. Visiblement en douleur, le cerbère a quitté la rencontre sur une civière.

«C'est vraiment malheureux pour Forsberg en raison de l'étendue et de la longueur de la blessure. Il a joué du hockey vraiment solide ici en janvier et s'est remis en forme. Il est rare de voir une blessure comme celle-là aux deux genoux. C'est malheureux pour lui», a déclaré l’entraîneur-chef D.J Smith lors d’une conférence de presse dimanche matin et dont les propos ont été rapportés par le «Ottawa Sun».

Afin de pallier la perte du gardien de 30 ans, Smith a confirmé que c’est Mads Sogaard qui sera devant la cage des siens pour le match de lundi contre les Flames de Calgary. De plus, le québécois Kevin Mandolese a été rappelé du club-école de Belleville.

Sanderson sur la touche

Une autre tuile s’est effondrée sur la tête des «Sens». Dorion a également annoncé dimanche que le défenseur Jake Sanderson allait devoir s’absenter du jeu pour une durée minimale de deux semaines.

L’arrière de 20 ans a subi une blessure au haut du corps lors du match contre les Oilers.