«Je n'aime pas aborder le sujet» - Timo Meier

L’attaquant des Sharks de San Jose Timo Meier sait qu’il pourrait être échangé prochainement, mais tente de se concentrer sur le moment présent.

L’athlète de 25 ans essaie de ne pas trop penser aux nombreuses rumeurs de transaction qui court à son sujet. Son agent, Claude Lemieux, avait d’ailleurs indiqué, plus tôt au mois de janvier, que son clan était «réaliste» quant à l’avenir du Suisse.

«Ce n'est certainement pas facile. C’est une partie difficile de notre travail. Parfois, on doit se rappeler de garder nos pensées sur la tâche à accomplir et de ne pas devenir trop fou dans notre tête et de simplement aller sur la glace et de s’amuser», a déclaré Meier dont les propos ont été rapportés sur le site «NHL.com».

Meier écoule la dernière année d’un contrat de quatre ans qu'il a signé en 2019. Il deviendra joueur autonome avec restriction au terme de la prochaine saison.

Cette année, Meier connaît de bons moments avec l’équipe californienne. En 53 matchs, le premier choix des Sharks en 2015 a amassé un total de 51 points, dont 33 filets.

L’ancien des Mooseheads de Halifax et des Huskies de Rouyn-Noranda a souligné qu’il a discuté brièvement de sa situation avec son coéquipier Erik Karlsson, qui est dans le même bateau. Depuis la semaine dernière, des rumeurs d’échange circulent au sujet de Karlsson.

«J'ai eu des conversations avec mes coéquipiers, ils m'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient. Mais je n'aime pas aborder le sujet avec eux. J'essaie d'y faire face moi-même, d'être un pro et de comprendre que je dois à mes coéquipiers d'aller sur la glace tous les jours et de donner le meilleur de moi-même», a déclaré le principal intéressé.

Les Sharks connaissent une saison plutôt difficile. Ils occupent présentement le septième rang de la section Pacifique à 17 points de la dernière place donnant accès aux séries d’après-saisons. La troupe de David Quinn compile un dossier de 16-26-11 en 53 matchs.