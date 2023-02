Jason Kelce réfléchira à son avenir

Le joueur de ligne offensive des Eagles de Philadelphie Jason Kelce prendra quelques semaines de réflexion après le Super Bowl afin de décider s’il veut disputer une autre saison dans la NFL.

D’après les informations du réseau ESPN, il serait possible que le numéro 62 accroche ses crampons après la prestigieuse rencontre.

Celui qui évolue à la position de centre prendra une décision finale avant le début de la prochaine campagne.

«Je sais que [la retraite] s'en vient, a-t-il dit. Ça se rapproche de plus en plus chaque jour. J'essaie juste de profiter de ce moment maintenant et d'attaquer ça quand ça arrivera», a déclaré Kelce la semaine dernière lors d’une disponibilité médiatique.

L’an dernier, l’ancien des Bearcats de l’Université de Cincinnati avait songé à mettre un terme à sa carrière. Cependant, il avait signé un pacte d’une saison d’une valeur de 14 millions $.

Kelce a souligné qu’il n’allait pas prendre sa décision en fonction du résultat du match le plus important de l’année.

«Je ne pense pas que gagner ce match va déterminer si je veux continuer à jouer au football ou non», a-t-il renchéri.

Si jamais le frère de Travis décide de se retirer de la compétition, les Eagles ont suffisamment d'options afin de remplacer le plus haut salarié dans la NFL à la position de centre.

En plus des deux choix de premiers tours qu’ils ont en banque en vue du prochain repêchage, Philadelphie mise sur un jeune joueur prometteur à ce poste qu’ils ont repêché en deuxième ronde l’an dernier, soit Cam Jurgens.

En 12 saisons complètes avec l'équipe de la ville de l'amour fraternel, Kelce a été nommé sur la première équipe d'étoiles du circuit Goodell à cinq reprises.