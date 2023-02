Golf: Nick Taylor cause la surprise et gagne gros

Le Canadien Nick Taylor est passé bien près de causer une surprise majeure à l’Omnium WM, dimanche à Phoenix en Arizona.

Il a toutefois dû s’avouer vaincu au fil d’arrivée devant un Scottie Scheffler en grande forme. En vertu de sa carte cumulative de -17 et de sa deuxième position, le natif de Winnipeg a tout de même mis la main sur un chèque de 2,18 millions $ - ses gains les plus importants en carrière.

«J’ai joué de l’excellent golf aujourd’hui [dimanche], s’est réjoui l’auteur d’une quatrième ronde de 65 (-6), selon le “Toronto Star”. J’ai connu du succès sur les verts et j’ai frappé plusieurs longs coups de qualités. Je suis satisfait.»

Cet excellent résultat suit les récentes victoires des Canadiens Mackenzie Hughes, au Championnat Sanderson Farms, et Adam Svensson, à la Classique RSM.

Selon Taylor, le golf masculin se porte très bien au Canada par les temps qui courent.

«J’ai l’impression que nous devenons de plus en plus forts sur le circuit, a-t-il estimé. C’est génial que nous puissions évoluer ensemble et faire preuve de camaraderie. Je trouve que nous jouons tous bien, donc c’est excitant.»

Parmi les représentants de l’unifolié, Adam Hadwin a fait bonne figure à Phoenix en terminant au 10e rang à égalité. Corey Conners (50e) et Taylor Pendrith (57e) ont aussi participé aux rondes de fin de semaine, tandis que Hughes et Svensson n’avaient pas survécu au couperet.