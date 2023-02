Mikaël Kingsbury décroche l'argent

Mikaël Kingsbury et Julien Viel ont respectivement été décorés d'argent et de bronze à l'épreuve des bosses en parallèle présentée samedi, à la Coupe du monde de Chiesa in Valmalenco, en Italie.

Lors de la grande finale, Kingsbury a été vaincu par son rival japonais Ikuma Horishima. Le Québécois a ainsi obtenu sa neuvième médaille de la saison en dix occasions.

Son coéquipier Julien Viel l'a accompagné sur le podium grâce à une victoire en petite finale face à l'Américain Dylan Walczyk. Le bosseur de Lévis décroche ainsi la toute première médaille de sa carrière en Coupe du monde, et ce, à son 10e départ.

Elliot Vaillancourt et Gabriel Dufresne étaient également en action en Italie, tout comme Laurianne Desmarais-Gilbert chez les femmes.