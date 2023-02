L’équipe féminine poursuivie par Canada Soccer?

Au vu de la grève tenue par les membres de son équipe féminine samedi, Canada Soccer a menacé de poursuivre l’Association des joueuses et les athlètes de la sélection nationale.

Selon le journaliste du réseau TSN Rick Westhead, cette menace d'action en justice a été faite peu avant une rencontre entre les représentants de la fédération et l’Association des joueuses de soccer du Canada (CSPA).

Les Canadiennes ont publié la veille une lettre incendiaire, accusant Soccer Canada de ne pas recevoir le même soutien que la formation masculine, malgré ses exploits récents, qui incluent entre autres une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

«Nous n’avons pas seulement eu à annuler des séances, mais aussi des camps d’entraînement entiers, avait indiqué la CSPA dans sa déclaration écrite. Nous avons été contraintes de réduire le nombre de joueuses et de membres du personnel invitées et de limiter de façon significative les activités déjà restreintes des équipes juniors.»

Les joueuses de l’équipe nationale s’entraînent en Floride en vue de la Coupe SheBelieves, qui s’amorcera la semaine prochaine. Les négociations entre la CSPA et la fédération dureraient depuis déjà un an, les deux camps ayant pour but de régler leur différend avant la Coupe du monde de 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, dès juillet.

Dans une déclaration envoyée au média canadien, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il s’impliquerait dans le conflit.

«Nous soutiendrons toujours le droit des athlètes féminines à une rémunération juste et équitable. Nous sommes fiers des athlètes nationales féminines et des équipes, et nous les soutenons entièrement. Nous contacterons bientôt chaque partie, et nous évaluerons la situation pour aider à trouver une solution positive», a assuré la ministre des Sports, Pascale St-Onge.

Le Canada doit jouer son premier match de la Coupe SheBelieves jeudi, face aux États-Unis. Des rencontres avec le Brésil et le Japon sont aussi prévues pour la semaine suivante.