À VOIR : Crosby remet Zegras à sa place

Après avoir fait parler lui pour les mauvaises raisons il y a quelques semaines, Trevor Zegras a de nouveau attirer l'attention en raison de son comportement désagréable, cette fois dans un match face aux Penguins de Pittsburgh.

L'attaquant des Ducks d'Anaheim a tenté un tir après le sifflet et ça n'a pas plu au capitaine des Penguins. «Sid the Kid» n'a fait ni un ni deux et s'est ocuppé de rappeler les règles au jeune américain en lui assénant un solide coup d'épaule. Une mêlée s'en est suivie.

Voyez l'action en question dans la vidéo ci-dessus.

Les Penguins l'ont finalement emporté facilement 6-3 face aux Ducks d'Anaheim.