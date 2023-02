Une reconstruction bénéfique pour Jordan Harris

Une reconstruction peut faire peur, surtout pour des joueurs plus âgés. Mais pour un jeune défenseur prometteur de 22 ans, c’est aussi l’occasion de s’implanter encore plus rapidement au niveau de la LNH.

Jordan Harris a compris cette réalité.

Mais il y avait plus que l’attrait d’une jeune équipe. Eric Quinlan, l’agent qui a négocié ce pacte de deux ans et 2,8 millions (1,4 million par saison), a décrit le Canadien comme une équipe très spéciale aux yeux de son jeune client.

«Jordan aime l’histoire de la ville et de l’équipe, a dit Quinlan, un agent du Massachusetts. Même pour un jeune de Boston, c’est un truc magique. Il comprend toute la fierté que les partisans ressentent pour cette équipe.

«C’est comme si tu joues pour les Yankees de New York, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou les Celtics de Boston. Il y a un truc royal avec le Canadien de Montréal. C’est une équipe mythique de la LNH.

«Jordan a sauté les deux pieds dans cette aventure à Montréal, ajoute l’agent. Il est heureux avec cette équipe et dans cette ville. Il jouait aussi avec cœur pour ses quatre ans à Northeastern dans la NCAA. Il fait maintenant la même chose avec le Canadien. Il suit des cours de français, il veut s’intégrer à la culture. Il est là à 100 %.»

Quinlan a parlé d’une négociation en douceur avec le CH.

«Nous avons travaillé beaucoup avec John Sedgwick [DG adjoint]. Le CH a cogné à notre porte il y a environ un mois. Ils nous ont dit qu’ils aimeraient offrir une prolongation de contrat à Jordan. On parle de négociations assez rapides et faciles. Il y a eu des échanges, mais nous avions le même désir. Nous avons jonglé avec la possibilité d’un contrat de trois ans, mais une entente de deux ans avait plus de sens. Nous voyons ça comme un contrat pont pour Jordan.»

Un bon contrat pour les deux clans

Harris aura deux autres saisons pour poursuivre son développement à Montréal, estime son agent.

«Et il profitera d’une sécurité. C’est un bon contrat pour les deux clans, le nôtre et celui du Canadien. Jordan a une confiance silencieuse en lui-même. Il est heureux de ce contrat, il n’aura pas à y penser pour les prochains mois.»

Le CH cherchera à bâtir son futur à la ligne bleue avec Harris, mais aussi Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Justin Barron. Un jeune comme Lane Hutson a aussi un très bel avenir devant lui.

«Le Canadien a un groupe unique avec ses jeunes défenseurs, a noté Quinlan. Je sais que Jordan a beaucoup de plaisir avec les autres jeunots à la ligne bleue. Ils ont la chance de grandir ensemble. Il y a un futur intéressant à Montréal. On parle d’une équipe qui a une très bonne vision».