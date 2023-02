Une légende des Cowboys dépose une poursuite de 100 millions $

L’ancien receveur de passes des Cowboys de Dallas et commentateur au réseau NFL Network Michael Irvin a intenté une poursuite en justice de 100 millions $ à l’endroit de la femme qui l’a accusé d’inconduite sexuelle.

Cette affaire se serait produite dimanche soir dans un hôtel de Glendale en Arizona.

Une dame avec qui l’homme de 56 ans aurait discuté a ensuite effectué une plainte à son endroit. Tout cela a entraîné le retrait d’Irvin de la couverture du Super Bowl par le NFL Network.

Comme l’a rapporté vendredi le site à potins TMZ, le membre du Temple de la renommée du football a argué que la direction d’un hôtel Renaissance ainsi que ses employés ont fait de lui une cible de la «culture de l'annulation» [«cancel culture»].

Il a prétendu être injustement victime de fausses accusations.

«Les actions irréfléchies peuvent avoir de graves conséquences. Marriott [la compagnie qui gère l'hôtel où logeait Irwin] n'a apparemment pas apprécié ces vérités simples lorsque dans une précipitation de jugement, ses employés et sa direction ont accusé de manière inexacte et incendiaire M. Irvin de mauvaise conduite», peut-on lire dans le document, toujours selon le site américain.

D’après cette poursuite, plusieurs témoins ont vu Irvin et la victime alléguée, et ont corroboré sa déclaration initiale selon laquelle il a échangé des civilités avec l'employée, «Jane Doe», et lui a serré la main. Par la suite, l’ancien footballeur serait monté seul dans sa chambre.

Toujours selon TMZ, lorsque Irvin et son équipe ont pris connaissance des allégations, ils ont tenté de fournir leur version des faits au personnel de l'établissement hôtelier pour rectifier la situation, mais celui-ci a refusé de l’écouter.

L’avocat du Floridien, Levi McCathern a déclaré au média que la réputation de son client a été endommagée en raison de cette affaire. De plus, il a souligné que Irvin a perdu de l'argent et que des apparitions à la télévision ont été annulées en raison des fausses allégations.

«Il est clair que Michael est la dernière victime de la culture de l'annulation, où il suffit d'une accusation pour ruiner la vie d'une personne. Michael a hâte de laver son nom au tribunal et il espère que le tribunal de l'opinion publique verra la vérité éclater», a déclaré McCathern.