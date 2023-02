Programme double à TVA Sports

En plein cœur d’une saison de misère, les Blue Jackets tenteront de mettre fin à une série de trois défaites, ce soir à Columbus, alors qu’ils recevront les Maple Leafs de Toronto dans le premier match d’une série aller-retour.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 19h.

Il s’agira d’un premier match depuis le 31 janvier pour Columbus, qui se trouve au cœur du «derby Connor Bedard» notamment après avoir vu certains de ses meilleurs éléments, comme Zach Werenski et Jakub Voracek, se retrouver sur la liste des blessés.

Les Leafs, pour leur part, tentent de conserver leur deuxième place dans la section Atlantique alors que le toujours dangereux Lightning leur souffle dans le cou. Et ce, toujours en l’absence de leur buteur d’élite Auston Matthews, touché à un genou depuis le 26 janvier. Le gardien Matt Murray (cheville) est lui aussi sur le carreau.

Ces deux équipes se retrouveront demain, à Toronto.

Les Penguins n’ont pas le droit à l’erreur

Les Penguins de Pittsburgh sont au cœur de la course aux dernières places donnant aux séries dans l’Est et ils n’auront plus tellement droit à l’erreur d’ici la fin de la saison, puisque les Capitals de Washington, les Islanders de New York et les Panthers de la Floride n’entendront pas à rire.

Ce soir, la bande à Sidney Crosby se mesurera aux Ducks à Anaheim.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 22h.

Même si les Ducks sont eux aussi dans la course pour remporter la loterie Connor Bedard, l’équipe ne se porte pas trop mal ces temps-ci, ayant remporté quatre de ses cinq derniers matchs.

C’est plus compliqué pour Pittsburgh, qui n’a gagné que deux matchs à ses cinq dernières sorties. Qui plus est, la formation de la Pennsylvanie doit se débrouiller sans son gardien numéro un, Tristan Jarry, aux prises avec une blessure au haut du corps. Casey DeSmith assure l’intérim et son second, dans l’intervalle, est ce revenant de Dustin Tokarski.

L’équipe a cependant gagné son dernier match, mardi contre l’Avalanche, et cherchera à se mettre durablement sur le chemin de la victoire ce soir.