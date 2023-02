Patrick Kane «déçu» de l’échange des Rangers

L’échange entre les Blues de St. Louis et les Rangers envoyant Vladimir Tarasenko à New York déçoit Patrick Kane. L’attaquant des Blackhawks de Chicago ne s’en est même pas caché devant les journalistes.

«Disons que ce n’est pas la réaction la plus heureuse que j’ai eue après un échange, a mentionné le joueur de vedette tel que cité par The Athletic, vendredi. Je porte certainement attention aux Rangers. Je suis intrigué pour des raisons évidentes. Évidemment, ils ont fait cet échange pour obtenir Tarasenko et un défenseur imposant [Niko Mikkola]. Tu dois respecter ce qu’ils font pour améliorer leur équipe. C’est une équipe que je surveillais dans l’éventualité d’une transaction.

«Mais on dirait bien qu’ils ont comblé leurs besoins. C’est ça qui est ça.»

Quant à la possibilité d’inclure plus d’équipes sur sa liste afin de faciliter une transaction, Kane a encore une fois été candide. Jusqu’à preuve du contraire, le principal intéressé n’a pas encore communiqué l’intention de lever sa clause de non-mouvement à son directeur général, Kyle Davidson.

«Je ne crois pas inclure six équipes sur ma liste. Évidemment, tu veux faciliter la tâche de ton équipe, cette organisation m’a tant donné. Idéalement, tu veux en arriver à la meilleure conclusion pour les deux parties.»

Kane croit par ailleurs que les inquiétudes au sujet de l’usure d’une de ses hanches sont exagérées, lui qui dit se sentir mieux que la saison dernière, durant laquelle il a amassé 92 points en 78 matchs.