Les meilleurs paris pour les deux matchs du week-end du CH

Après une longue période d’inactivité, les Canadiens affronteront coup sur coup les Islanders de New York et les Oilers d’Edmonton, samedi et dimanche après-midi, à Montréal.

Quels sont les meilleurs paris pour ces deux matchs du week-end du Super Bowl? Voyez les choix de nos experts de l’émission «Gages-tu?» dans la vidéo ci-dessus.

L’émission «Gages-tu?» sera diffusée vendredi soir à TVA Sports vers 21h30, soit après le match entre les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus.