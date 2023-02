À VOIR : Tarasenko ouvre son compteur avec les Rangers

Tout juste acquis des Blues de Saint-Louis hier, Vladimir Tarasenko n'a pas perdu temps avant d'inscrire son premier but avec les Rangers de New York. Le Russe a marqué seulement 2:49 après le début de son premier match dans l'uniforme des Blueshirts.

À titre de rappel, les Blues ont refilé l’attaquant Vladimir Tarasenko aux Rangers de New York, jeudi, tout en ramenant le Québécois Samuel Blais dans leur giron.

Les New Yorkais ont également acquis l’arrière Niko Mikkola, tandis que des choix conditionnels de premier et de quatrième tour en 2023 et 2024 respectivement, ainsi que le défenseur Hunter Skinner ont été expédiés à St-Louis.