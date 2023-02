WWE: McMahon, vente et états financiers

Cette semaine aux «Anti-Pods de la Lutte», Kevin et Pat parlent de la business de la WWE, avec une mise à jour sur les poursuites contre Vince McMahon, une autre sur la vente potentielle de la WWE, ainsi qu’un résumé des états financiers de la compagnie pour 2022.

De plus, les deux animateurs discutent de NXT Vengeance, du décès de Lanny Poffo, et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: