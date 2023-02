Un nouveau contrat d'un an pour Sean Monahan?

Les joueurs des Canadiens de Montréal sont revenus à l'entraînement, jeudi, après une pause d'une semaine.

L'attaquant Sean Monahan était toutefois parmi les absents, encore une fois, à trois semaines de la date limite des transactions.

Les chances de voir le directeur général Kent Hughes l'échanger sont donc de plus en plus minces. Serait-ce donc possible de voir le vétéran revenir avec le Tricolore pour une autre année?

«Ne serait-il pas dans l'intérêt de tout le monde que Monahan signe avec le Canadien pendant l'été pour une autre année en espérant que l'an prochain, il sera en santé, produira au rythme où il produisait avant de se blesser et que le CH puisse aller chercher quelque chose [en retour, à la prochaine date limite des transactions]?», s'est questionné Tony Marinaro, jeudi, à JiC.

«Pour le Canadien, c'est une solution extraordinaire, a rétorqué Jean-Charles Lajoie. Mais si Monahan signe ça et ne congédie pas son agent, je ne comprends plus rien. Si t'es l'agent de Monahan, tu ne signes pas une entente comme ça.»

«Ça dépend des offres que tu reçois [sur le marché des joueurs autonomes]», a répliqué Marinaro.

Les deux hommes ont également parlé des autres joueurs qui pourraient être échangés par Kent Hughes d'ici la date limite des transactions.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.