Un autre geste disgracieux de Zachary L’Heureux?

Une mère de famille affirme que son fils de 16 ans a été dardé par Zachary L’Heureux au moment où ce dernier quittait la patinoire à la suite d’une défaite de 3 à 2 de ses Mooseheads de Halifax, mercredi, face aux Olympiques à Gatineau.

Personne n’a été blessé selon les témoignages publiés sur les médias sociaux.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) n’a rien voulu confirmer, jeudi, mais a indiqué que le directeur de la sécurité des joueurs était en train d’analyser le tout. Actuellement, aucune image de l’incident n’a été rendue publique.

Si le circuit décide de sévir envers l’espoir des Predators de Nashville, il s’agirait d’une neuvième suspension en un peu plus de 27 mois pour lui dans la LHJMQ. Il a jusqu’ici accumulé 27 parties de punition, dont trois pour bâton élevé et deux pour conduite antisportive.

L’Heureux a jusqu’ici totalisé 18 buts et 37 points en 24 rencontres cette saison et, dans une plus grande mesure, 79 filets et 185 points en 158 sorties depuis ses débuts au sein du circuit junior. Il a été sélectionné au 27e rang par les Predators en 2021.