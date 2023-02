NASCAR Xfinity: un volant pour Alex Labbé à Daytona

Alex Labbé a confirmé ses intentions de participer à la première épreuve de la saison en Série NASCAR Xfinity la semaine prochaine sur le mythique circuit de Daytona.

Le pilote des Bois-Francs, qui n’a toujours pas trouvé les appuis financiers pour rouler à temps plein dans l’antichambre de la Coupe NASCAR en 2023, roulera à bord d’une Chevrolet Camaro préparée par l’écurie DGM, propriété du Beauceron d’origine, Mario Gosselin.

Labbé devra toutefois se qualifier pour mériter sa place sur la grille de départ, ce qu’il n’avait malheureusement pas réussi à faire à pareille date l’an dernier.

«Le contexte est différent cette année, a expliqué Labbé en entrevue téléphonique au Journal. L’équipe DGM avait quatre voitures inscrites pour Daytona et elle a manqué de temps pour la préparation.

«Or, nous ne serons que trois pilotes la semaine prochaine, ce qui fait une grosse différence», poursuit-il. C’est certain que je veux me racheter. En 2022, cette non-qualification a été difficile à digérer, mais cette fois je suis beaucoup plus confiant. »

Crédit photo : Photo courtoisie Alex Labbé

Pour participer à cette étape initiale de la saison, disputée le 18 février à la veille du Daytona 500, Labbé devra se hisser parmi les 33 pilotes les plus rapides lors de la séance de qualifications au volant de son bolide identifié au numéro 36.

«Ma voiture n’est pas assurée de prendre le départ pour la simple et unique raison que l’écurie a transféré les points accumulés par la voiture numéro 36 l’an passé au numéro 92 en 2023», de relater le pilote de 29 ans.

Josh Williams en sera le bénéficiaire puisqu’il est engagé à temps plein cette année par l’écurie DGM. Contrairement à Labbé, la place de l’Américain est assurée sur la grille de départ, peu importe son chrono en qualifications.

Une escale incontournable

Il s’agirait pour Labbé d’un 139e départ en Série Xfinity et d’un septième départ sur le célèbre anneau de vitesse de la Floride.

«Daytona est une étape incontournable pour tout pilote de NASCAR. C’est toujours plaisant de participer à la première course de la saison et je suis très heureux de m’y déplacer. Je dois remercier tous mes partenaires sans qui ma présence ne serait possible», renchérit-il.

Labbé pourra compter sur l’apport de deux commanditaires principaux le weekend prochain à Daytona, soit Larue, spécialisée dans la fabrication de souffleuses à neige industrielles et dont il est associé depuis de nombreuses années, ainsi que Duroking, une entreprise de Mirabel spécialisée en génie civil, excavation et déneigement dirigée par Mathieu Kingsbury, lui aussi un pilote de stock-car talentueux.

En juillet dernier, Labbé avait obtenu son meilleur résultat à Daytona quand il a croisé le fil d’arrivée au huitième rang.