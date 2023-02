«Le hockey m’a sauvé la vie»

Olivier Louissaint, alias Chef Oli, s’est donné la mission de démontrer le bonheur et la simplicité de cuisiner. Le chef autodidacte souhaite surtout influencer positivement les jeunes et les moins jeunes à s’ouvrir sur le monde.

Dans cet épisode du balado de TVA Sports «Femme d’Hockey», il parle avec l’animatrice Isabelle Ethier de l’importance du hockey dans son parcours, exprime ce que c’est que d'être différent, en profite pour partager ses réflexions sur l’inclusion et la diversité au Québec, en plus de raconter ses plus beaux moments liés au hockey, dont une certaine histoire de cochon... dans un vestiaire! Découvrez cet homme inspirant et charismatique dans la vidéo ci-dessus ou ici dans la version audio:

En grandissant, Olivier Louissaint ne se retrouvait pas dans les modèles présentés à la télévision québécoise. C’est ce qui l’a amené à poursuivre sa mission : être un exemple positif pour les jeunes. Cette quête a fait de lui le premier chef noir à avoir une émission de cuisine, «Chef Oli vire champêtre», diffusée à Télé-Québec.

Il en est convaincu, c’est le hockey qui lui a permis de rester sur la bonne voie durant sa jeunesse. Il a commencé à jouer au hockey organisé à l'âge de 14 ans, soit au niveau bantam avec Hockey Montréal. Grâce à sa volonté, sa passion et sa détermination, il a atteint le junior AA.

Selon Chef Oli, le style de vie qu’apporte le hockey l’a préparé pour le monde adulte. La discipline que le sport lui apportait, le support que la famille Labelle lui a donné, l’ouverture sur différentes cultures que les tournois lui ont offert, sans oublier le soutien de sa famille, son village, ont fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui.

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (02:31)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Comment le hockey est-il entré dans ta vie?

Hockey rime avec quel plat?

Quel type de fan es-tu au hockey?

C’est quoi ton plus beau souvenir hockey?

Si tu pouvais inviter quatre personnalités hockey du passé et du présent, ce serait qui?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion?

Tirs de barrage (17:49)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions à son invité:

«Toasté» ou «steamé»?

Halloween ou Noël?

Sucré ou salé?

Laver ou essuyer la vaisselle?

Attaque ou défense?

Mouton ou chèvre?

Kevin Raphaël ou Anthony Duclair?

Place aux femmes (19:40)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport:

Peux-tu nous partager un souvenir que tu as vécu avec une femme dans le hockey?

Quelles sont tes inspirations dans le hockey féminin?

La passe sur la palette (25:08)

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

Échos de vestiaires (26:44)

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.