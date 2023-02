«La valeur de Joel Edmundson a beaucoup diminué»

Joel Edmundson est au cœur de rumeurs de transaction depuis longtemps.

Malheureusement pour le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, la valeur du défenseur sur le marché a «beaucoup diminué» dernièrement, a avancé notre collaborateur Guillaume Latendresse à l’émission «La Poche bleue le midi», jeudi, sur les ondes de TVA Sports.

Selon lui, l’historique médical d’Edmundson effraie bien des équipes à un peu plus de trois semaines de la date limite.

«Peux-tu vraiment dire que les équipes qui espèrent faire une poussée dans les séries pensent que c’est un défenseur sur lequel elles peuvent se fier? Pas vraiment. C’est là que ça me fait peur. Il y a plusieurs points d’interrogation dans son cas avec ses problèmes de dos.

«D’après moi, la valeur d’Edmundson sur le marché a beaucoup baissé en raison de ses blessures. Ça va être intéressant à voir.»

Latendresse croit que David Savard suscitera davantage d’intérêt d’ici le 3 mars.

«J’appellerais plus pour Savard que pour Edmundson. Sa valeur est assez élevée en ce moment en raison du bon travail qu’il fait avec les jeunes défenseurs des Canadiens.»

Idéalement, Latendresse aimerait que Savard reste à Montréal, à moins d’une offre impossible à refuser.

«C’est une question d’offre et de demande. Si six clubs appellent et que les enchères montent et que tu peux aller chercher un choix de premier tour ou un choix et un jeune, j’y penserais.»

Voyez l’entrevue complète avec Guillaume Latendresse dans la vidéo ci-dessus.