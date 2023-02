«Je ne me lasserai jamais de marquer au Centre Bell» - RHP

Rafaël Harvey-Pinard épate depuis son rappel chez les Canadiens de Montréal. Malgré un mince échantillon, le Jonquiérois laisse toute une carte de visite aux dirigeants de l’organisation.

En sept parties jouées dans l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge cette saison, «RHP» a inscrit 5 buts et 1 passe pour un total de 6 points.

Outre cette production offensive, la fierté qui habite le Québécois d’évoluer pour l’équipe de chez lui n’est pas insensible aux partisans montréalais.

«Je ne me lasserai jamais de compter des buts au Centre Bell», a-t-il fait valoir avec un sourire qui témoigne de sa fierté.

«Honnêtement, c’était un rêve de jouer pour les Canadiens de Montréal. D’avoir eu la chance de marquer des buts au Centre Bell et d’avoir ce logo sur le chandail, c’est juste exceptionnel», toujours selon la 201e sélection de l’encan 2019.

«Il n’y a pas juste un chemin qui mène à la Ligue nationale de hockey (LNH). Il ne faut jamais abandonner et peu importe le rang de sélection, si tu y mets le travail, tu peux réaliser tes rêves.»

La reconnaissance du coach

La fougue du jeune homme âgé de 24 ans s’est fait ressentir dès ses premiers coups de patin avec le Tricolore.

Son acharnement, son éthique de travail et son rendement lui ont valu une promotion au sein d’une unité composée de Nick Suzuki et Josh Anderson.

«C’est une belle opportunité d’évoluer avec des joueurs si talentueux. C’est moi à de prouver que je peux jouer de façon régulière avec eux», a martelé Harvey-Pinard.

Une communication appréciée

«Les entraîneurs prennent beaucoup de temps pour me parler.»

«Que ce soit par rapport à ma vie personnelle ou encore des conseils qui feront de moi un meilleur joueur», a-t-il sagement expliqué.

«La clé de nos communications est de ne pas hésiter à poser des questions. Les coachs sont là pour ça même au niveau de la LNH. C’est cette communication qui me permet d’être plus à l’aise, plus confiant et de mieux performer.»

L’apport des partisans

«Les gens viennent de plus en plus me parler dans la rue. Ça me fait chaud au cœur d’avoir ce support et de sentir le Québec derrière moi.»

Une relation exceptionnelle

«Mes parents me supportent depuis que je suis tout jeune.»

«Ils m’écrivent après tous les matchs comme lorsque j’étais au hockey mineur.»

