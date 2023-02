Cole Caufield crée une casquette à l'effigie de Montréal

Cole Caufield a mis ses talents de designer de l'avant, créant une casquette spéciale à l'effigie des Canadiens de Montréal avec l'aide de la boutique officielle des Canadiens de Montréal, Tricolore Sports.

Il s'agit d'un autre indicatif fort que le petit attaquant se plaît à Montréal, lui qui sera agent libre avec restriction au terme de la présente campagne. Toutefois, avec l'opération que Caufield a subi la semaine dernière, mettant du même coup fin à sa saison 2022-23, fort à parier que les négociations vont bien entre le marqueur de 26 buts en 46 matchs et l'organisation pour que cette dernière se prive de l'effervescence que le numéro 22 amène dans l'équipe et la base partisane.

La casquette est toute blanche, avec notamment une palette en velours. On y trouve un logo mettant en valeur des symboles fort de la ville de Montréal, notamment la croix du Mont-Royal ou encore l'Oratoire Saint-Joseph. Le dessous de la palette est gris, en plus d'avoir une bande protectrice de couleur beige à l'intérieur de la casquette. On retrouve aussi un logo secondaire sur le côté droit de la casquette, représentant la forme de l'île de Montréal avec la mention 514 à l'intérieur. Une broderie de la signature de Cole Caufield est aussi présente à l'arrière. Il s'agit d'une casquette avec un snap-back. Voyez plus de détails sur la casquette plus bas, gracieuseté de Tricolore Sports.

Il s'agit d'une initiative de la boutique des Canadiens. Ce n'est pas la première fois que des joueurs, ou même des femmes de joueurs, créent des morceaux de vêtements à l'effigie des Canadiens de Montréal. C'est toutefois la première fois que Caufield participe à la création d'un produit marchandable.

Par ailleurs, le capitaine Nick Suzuki a lui aussi créé une casquette, qui sera disponible en même temps que celle de Caufield, soit samedi le 11 février.