Ces joueurs qui aimaient affronter leur ancienne équipe

Jeudi soir, Bo Horvat et Anthony Beauvillier auront la chance de jouer contre leur ancienne formation lorsque les Canucks de Vancouver visiteront les Islanders à New York.

Voici cinq joueurs qui ont connu passablement de succès contre l’équipe qu’ils avaient récemment quittée :

- John LeClair

Après avoir notamment gagné la coupe Stanley avec le Canadien de Montréal au printemps 1993, John LeClair a pris le chemin de Philadelphie il y a exactement 28 ans, soit le 9 février 1995, et il n’a pas tardé à faire payer l’organisation pour laquelle il a disputé les cinq premières années de sa carrière. Lors de son retour au Forum, 16 jours après la transaction, il a réalisé un tour du chapeau dans un gain écrasant de 7 à 0.

Celui qui fut un membre important du trio «Legion of Doom» complété par Eric Lindros et Mikael Renberg a ajouté deux buts à sa sortie suivante face au Tricolore, le 20 mars 1995. D’ailleurs, durant sensiblement le reste de sa carrière, il s’est montré intraitable à l’égard de son ancien club, lui qui a réalisé trois campagnes d’affilée d’au moins 50 buts avec les Flyers. L’ailier a totalisé 12 triplés dans l’uniforme de l’équipe de la Pennsylvanie : le tiers a été obtenu aux dépens du Canadien, ce qui inclut deux rencontres de quatre filets, les 6 février 1997 et 15 octobre 2002.

- Wayne Gretzky

Un peu plus de deux mois après l’échange qui a le plus ébranlé l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit le 19 octobre 1988, le légendaire Wayne Gretzky effectuait son retour à Edmonton pour se mesurer aux Oilers dans l’uniforme des Kings de Los Angeles. Le meilleur joueur de tous les temps a amassé deux mentions d’aide dans un revers de 8 à 6 de la formation canadienne.

«Ce fut une soirée difficile pour tout le monde, avait déclaré Gretzky après le match. Je suis sûr que c'était dur pour eux [ses anciens coéquipiers] aussi.»

«J'ai apprécié les applaudissements, mais dans un certain sens, cela a probablement motivé mes adversaires.»

Le numéro 99 a joué 53 autres fois contre les Oilers par la suite. En carrière, il a inscrit 23 buts et 62 mentions d’aide pour 85 points contre la formation avec laquelle il a disputé ses neuf premières saisons dans la LNH.

- Tom Brady

Le meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL a passé les 20 premières campagnes de son illustre carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a participé à neuf matchs du Super Bowl et soulevé six fois le trophée Vince-Lombardi dans l’uniforme des «Pats». Tom Brady a décidé de quitter le Massachusetts pour se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay en 2020, mais les amateurs ont dû attendre au 3 octobre 2021 pour assister à un duel entre le légendaire pivot et son ancienne équipe. Lors de la quatrième semaine d’activités de cette saison, Brady a réussi ce qu’il a fait pendant l’ensemble de sa carrière : une poussée victorieuse dans les dernières minutes du match. Il a ainsi permis aux «Bucs» de l’emporter 19 à 17 au Gillette Stadium.

- Vince Carter

Dans le cas de Vince Carter, ce n’est pas son premier match contre les Raptors de Toronto qui a retenu l’attention, mais plutôt le sixième qu’il a joué contre le club canadien dans l’uniforme des Nets du New Jersey. Le soir du 8 janvier 2006, l’Américain était tout simplement en feu. Il a totalisé 42 points, 10 rebonds, trois passes décisives et deux vols. C’est cependant son tir de trois points dans la dernière seconde du match qui restera gravé dans les mémoires. En réussissant son lancer, il a permis aux Nets de l’emporter 105 à 104.

Pour la petite histoire, Carter est passé des Raptors aux Nets en décembre 2004. Celui qui a disputé 22 saisons dans la NBA a maintenu des moyennes par match de 15,2 points, 4,9 rebonds et 3,1 mentions d’aide en 42 parties en carrière contre l’organisation torontoise.

- Jedd Gyorko

Jedd Gyorko a passé les trois premières années de sa carrière dans le baseball majeur avec les Padres de San Diego. La formation californienne l’a échangé aux Cardinals de St. Louis après la campagne 2015. La première fois que Gyorko a affronté son ancienne équipe, il n'a pas obtenu de coup sûr, mais ce n’était que partie remise. En effet, il a ensuite obtenu au moins un coup de circuit lors de chacun de ses cinq matchs suivant contre les Padres. Gyorko a maintenu une impressionnante moyenne au bâton de ,424 contre l’équipe qui l’avait repêché lors de la deuxième ronde de l’encan de 2010.