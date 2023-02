Une plainte déposée contre Michael Irvin

Le commentateur américain du réseau NFL Network Michael Irvin ne participera pas à la couverture du Super Bowl, dimanche, puisqu’une femme a déposé une plainte contre lui après un incident qui serait survenu à l'entrée d'un hôtel.

«Michael Irvin ne fera pas partie de la couverture de la semaine du Super Bowl LVII», a écrit le porte-parole de la chaîne, Alex Reithmiller, au quotidien «New York Post».

Les détails précis de l’histoire n’ont pas été précisés. Cependant, durant une entrevue accordée mercredi matin à la station de radio 105,3 Fan, l’ancien de receveur de passes des Cowboys de Dallas a offert sa version des faits. Il dit avoir discuté avec une femme pendant une minute à l’entrée de l’hôtel pour monter immédiatement dans sa chambre. Selon lui, il n’a eu aucune interaction physique avec la femme, sauf une poignée de main.

«Je n'ai parlé à personne. Je suis allé directement dans la pièce. Ils ont montré à la caméra que j'avais parlé à quelqu'un. J'ai discuté avec cette fille pendant environ une minute. Je suppose qu’elle a mentionné que je lui avais dit quelque chose dans la minute où nous avons jasé», a-t-il expliqué.

«C'est pourquoi je me cache, en quelque sorte : pour attendre et voir comment tout se passera, a poursuivi l’homme de 56 ans. C'était une discussion d’une minute et je ne m'en souviens pas vraiment, parce que j'ai bu quelques verres, pour vous dire la vérité.»

Irvin a été forcé de changer d’hôtel après le dépôt de la plainte.

D’autres ennuis

Triple vainqueur du trophée Vince-Lombardi, Irvin n'en est pas à ses premiers ennuis judiciaires, le Floridien ayant été au cœur de plusieurs histoires d’allégations d’inconduite.

En 1996, son coéquipier Erik Williams et lui ont été accusés d’avoir agressé sexuellement une meneuse de claques des Cowboys sous la menace d’une arme. Les autorités ont découvert plus tard que la femme avait inventé cette histoire et elle a plaidé coupable de parjure devant la justice. Toujours en 1996, il a été suspendu pour les cinq premiers matchs de la saison à la suite de son arrestation dans une chambre d’hôtel avec une danseuse et la présence de cocaïne sur lui.

En 2007, il a été accusé d’agression sexuelle pour un incident s’étant déroulé dans un casino de la Floride. Il a été poursuivi au civil dans cette histoire qui s’est finalement réglée à l’amiable. Dix ans plus tard, Irvin s’est retrouvé au cœur d’une enquête à Fort Lauderdale pour des motifs similaires, mais les démarches ont été abandonnées.