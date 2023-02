Une autre corde à l'arc de Laurent Duvernay-Tardif

Jonglant déjà entre une carrière de joueur de football professionnel et une autre de médecin, Laurent Duvernay-Tardif pourrait se réinventer dans le monde maritime, car il a été nommé capitaine honoraire de la Garde côtière canadienne, mercredi.

Dans ce rôle d’ambassadeur, l’homme de 31 ans n’aura évidemment pas à réaliser d’interventions sur les eaux, mais contribuera à promouvoir la mission et les valeurs de l’organisation. Il assistera notamment aux événements spéciaux et effectuera des visites sur les bases et les navires de la Garde côtière.

«En tant que passionné de navigation, c'est un réel honneur pour moi de recevoir le titre de capitaine honoraire de la Garde côtière et de me faire un fier défenseur de ses valeurs, a indiqué Duvernay-Tardif par voie écrite. Je suis heureux d'appuyer la Garde côtière dans l'accomplissement de son mandat à sauver des vies et protéger l'environnement. J'ai hâte de vivre l'expérience des opérations avec ses membres sur l'eau, à terre et dans les airs!»

En plus de ses multiples occupations et passe-temps qui ont fait de lui l’un des hommes les plus actifs du Québec, «LDT» éprouve un amour particulier pour la voile. Dans un communiqué, le commissaire Mario Pelletier a indiqué que le joueur de football était «le candidat idéal» pour devenir le premier capitaine honoraire de la Garde côtière.

«Avoir notre premier capitaine honoraire est un grand pas vers nos objectifs et je ne pourrais être plus heureux d'accueillir Laurent Duvernay-Tardif dans ce rôle. Son engagement à aider les autres et à redonner à sa communauté fait de lui le candidat idéal pour agir à titre d'ambassadeur», a-t-il fait savoir.

Duvernay-Tardif a effectué un retour au jeu dans la NFL avec les Jets de New York, la saison dernière, après avoir mis sa carrière sur pause afin d’amorcer sa résidence en médecine.

Le natif de Saint-Jean-Baptiste a aussi été porte-parole des Journées de la persévérance scolaire et de la Fédération des producteurs de lait du Québec au cours des dernières années.