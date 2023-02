Théo Rochette plus productif que «Radu»

Alexander Radulov a marqué la ville de Québec lors de son passage avec les Remparts et le capitaine de l’édition actuelle de l’équipe, Théo Rochette, peut maintenant se vanter d’une chose : il a récolté plus de points que le flamboyant attaquant russe avec la prestigieuse concession.

Avec un but face aux Wildcats de Moncton samedi dernier, Rochette a ainsi porté à 228 son nombre de points dans l’uniforme des Diables rouges, dépassant les 227 de Radulov, amassés entre 2004 et 2006.

Avant d’affronter le Drakkar de Baie-Comeau, mercredi soir, Rochette venait donc au huitième rang des pointeurs dans l’histoire des Remparts depuis leur retour en 1997. Et il est fort possible qu’il améliore drastiquement cette position d’ici la fin de la saison puisqu’il n’est qu’à 21 points du quatrième rang détenu par Anthony Duclair (249 points).

En incluant la partie de mercredi soir, il restait justement 21 parties à jouer à Rochette cette saison et en tenant compte qu’il a amassé une moyenne de 1,62 point par rencontre depuis le début de la campagne, le quatrième rang est à sa portée.

Pas important

Pour atteindre le troisième rang d’Adam Erne (275 points), toutefois, il faudrait qu’il récolte 47 points à ses 21 derniers matchs. Pas impossible, mais la commande serait grande.

Mais tout ça, c’est loin d’empêcher le capitaine des Remparts de dormir.

«C’est toujours le fun de rentrer dans l’histoire de ton équipe, a admis Rochette. Par contre, ce n’est pas quelque chose que je regardais ou même que je savais. Cette année, tout le monde sait que mon but est de gagner et je suis revenu pour ça. Tant mieux si, en aidant l’équipe, j’entre dans l’histoire, mais ce n’est pas mon but.»

Persévérance

Patrick Roy a fait l’acquisition de Rochette en décembre 2019 dans la transaction qui avait envoyé l’attaquant de 20 ans Félix Bibeau à Chicoutimi.

Depuis, il n’a que de bons mots pour le Québécois à la nationalité suisse.

«Quand on est allé le chercher à 17 ans on ne pensait pas qu’il jouerait encore avec nous à 20 ans. C’est un bonus pour nous de l’avoir cette année. Ce que j’admire chez Théo, c’est sa persévérance. Il a du plaisir à jouer à Québec, c’est notre capitaine et notre leader, mais, en plus, il croit en ses chances [de jouer dans la LNH]. Espérons que, d’ici la fin de l’année, une équipe va lui donner sa chance», a conclu le pilote des Remparts.