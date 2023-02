Pascal Siakam dominant face aux Spurs

Avec ses 37 points, Pascal Siakam a permis aux Raptors de Toronto de l’emporter par la marque de 112 à 98 face aux Spurs de San Antonio, mercredi, au Scotiabank Arena.

L’ailier fort a ajouté sept passes décisives, ainsi que 11 rebonds.

.@pskills43 with the 30 PIECE 🔥



31 PTS | 8 REB | 6 AST pic.twitter.com/oQc4TnsmOY — Toronto Raptors (@Raptors) February 9, 2023

Les favoris locaux ont pris les devants dans les dernières secondes de la première mi-temps et n’ont plus jamais regardé en arrière, se gardant à distance des attaques de l’adversaire.

C’est une troisième victoire consécutive pour la troupe de Nick Nurse, qui montre maintenant une fiche de 6-4 dans les 10 derniers matchs.

Le Montréalais Chris Boucher a également été un acteur important de ce gain avec 18 points et 11 rebonds en 29 minutes.

Il a été le deuxième meilleur pointeur de la formation canadienne. Ses coéquipiers Fred VanVleet et Gary Trent fils l’ont suivi de près avec respectivement 16 et 15 points.

Keldon Johnson a été le meilleur joueur des Spurs dans la cause perdante avec 22 points. Loin derrière, Josh Richardson, Doug McDermott et Jakob Poeltl ont conclu la rencontre avec 14, 13 et 12 points.

La prochaine rencontre des Raptors aura lieu vendredi à Toronto face au Jazz de l’Utah.

Mathurin peu utilisé

Crédit photo : Getty Images via AFP

À Miami, Bennedict Mathurin a connu match à l’image de son début de mois de février : discret. Le Québécois n’a amassé que deux points dans la défaite de 116 à 111 des Pacers de l’Indiana face au Heat.

En quatre rencontres ce mois-ci, le Montréalais n’a franchi le plateau des 10 points qu’une seule fois. À titre comparatif, il n’avait pas atteint les deux chiffres qu’une seule fois en janvier.

Il faut dire que Mathurin n’a pas beaucoup été aidé par l’entraîneur-chef Rick Carlisle. Alors que les Pacers tiraient de l’arrière en deuxième mi-temps, il a pratiquement collé le jeune homme de 20 ans au banc.

L’arrière n’a passé que 13 minutes sur le parquet, ajoutant deux passes décisives à sa fiche.

Le garde Tyrese Haliburton, qui représentera les Pacers au match des étoiles de la NBA, s’est fait plutôt discret offensivement avec 11 points. Il a laissé les rênes de l’attaque à Buddy Hield (27 points) et Myles Turner (23 points).

Chez le Heat, Bam Adebayo a animé le spectacle avec 38 points. Lui aussi participera à la classique annuelle dans une dizaine de jours.

L’Indiana n’a remporté que deux de ses 15 derniers duels. L’équipe rentrera vendredi à la maison pour recevoir la visite des Suns de Phoenix au Gainbridge Fieldhouse.