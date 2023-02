NFL: la cheville de Patrick Mahomes va mieux

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes sera proche du sommet de sa forme pour le Super Bowl, puisque sa blessure à une cheville semble guérie.

Les craintes concernant l’état de la jambe droite du joueur-vedette ont marqué la préparation de l’équipe en vue du duel le plus important de l’année. Mahomes a subi une entorse en match éliminatoire contre les Jaguars de Jacksonville avant de composer avec la douleur en finale de l’Association américaine de la NFL, face aux Bengals de Cincinnati, le 29 janvier.

Le quart de 27 ans et les Chiefs ont évoqué des progrès constants au cours des derniers jours, mais le candidat au titre de joueur le plus utile doit encore se soumettre à des traitements de plusieurs heures quotidiennement.

«Je ne crois pas qu’on sera fixés avant le jour du match, a avoué Mahomes en point de presse, selon le réseau ESPN, mercredi. Je me sens réellement mieux. Je peux bouger mieux que la semaine dernière ou celle la précédant. J’essaie de continuer à recevoir des traitements pour m’approcher le plus possible du 100 % [de santé] et ensuite, de compter sur l’adrénaline pour me permettre d’en faire un peu plus sur le terrain.»

C’est aussi ce qu’a remarqué l’entraîneur-chef Andy Reid. Selon le pilote des Chiefs, son meneur de jeu pourra tout faire sur la surface gazonnée, dimanche face aux Eagles de Philadelphie.

«Sa cheville va très bien. Nous avons eu un court entraînement il y a quelques jours et il bougeait bien. Il peut faire à peu près tout, du moins, tout ce que nous lui avons demandé dans le plan de jeux», a-t-il révélé.

Espérons pour Mahomes qu’il retrouvera toute sa mobilité, puisque les Eagles possèdent l’une des unités défensives les plus coriaces de la NFL. Ils ont réalisé 70 sacs du quart en saison régulière, soit 15 de plus que l’équipe au deuxième rang, les Chiefs.

Brock Purdy passera finalement sous le bistouri

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Brock Purdy s’est résigné à subir une opération à son coude droit.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, mercredi.

La jeune sensation de 23 ans s’est blessée pendant le premier quart de la finale de l’Association nationale, un revers de 31 à 7 contre les Eagles de Philadelphie. Quels jours après ce duel, il a été révélé que Purdy devrait subir l’opération de type Tommy John. L’athlète voulait cependant obtenir une seconde opinion médicale avant de passer sous le bistouri, ce qu’il fera finalement le 22 février prochain.

Purdy devrait être de retour à 100 % avant la tenue du prochain camp d’entraînement des «Niners», où il sera en compétition avec Trey Lance pour le poste de partant du club californien.

Le tout dernier choix du plus récent repêchage de la NFL représente l’une des plus belles histoires du circuit en 2022. Il a été envoyé dans la mêlée lors de la 13e semaine d’activités, après que Jimmy Garoppolo et Lance soient tombés au combat. Il a ensuite connu la victoire pendant huit matchs de suite, jusqu’à ce que les Eagles mettent fin à son conte de fées.