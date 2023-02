Le remplaçant de Josef Martinez à Atlanta trouvé

L’Atlanta United FC aura du mal à retrouver un attaquant de la trempe de Josef Martinez, mais il a trouvé son possible remplaçant en s’entendant avec l’international grec Giorgios Giakoumakis, mercredi.

L’athlète de 28 ans a signé un contrat comme joueur désigné jusqu’en 2026. Giakoumakis s’est fait connaître au Celtic de Glasgow – le nouveau club d’Alistair Johnston – en marquant 19 buts en 40 matchs de la Premiership écossaise lors des deux dernières années. Sa valeur a ainsi monté en flèche et plusieurs formations, dont le Minnesota United et une équipe du Japon, auraient manifesté de l’intérêt.

«Giorgios est un joueur qui se trouvait sur le radar du club depuis longtemps et nous sommes excités de l’amener à Atlanta. Il est un attaquant puissant aimant aller dans la boîte et marquer des buts. Il joue à un haut niveau d’intensité, il travaille fort et il aidera l’équipe autant en attaque qu’au-devant de la ligne défensive», a analysé par voie de communiqué le directeur technique Carlos Bocanegra.

Rappelons que Martinez, vainqueur du Soulier d’or de la Major League Soccer en 2018 et auteur de plus de 100 buts à Atlanta, s’est joint à l’Inter Miami CF au cours de la saison morte.

Avant son passage en Écosse, Giakoumakis a porté l’uniforme de divers clubs de son pays natal, incluant l’AEK d’Athènes, mais a aussi évolué en Pologne et aux Pays-Bas. Il a d’ailleurs remporté le titre de meilleur buteur du championnat néerlandais en 2020-2021.

Sur la scène internationale, le Grec a inscrit deux buts en 11 rencontres.