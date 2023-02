Le CH gagnera-t-il souvent d’ici la fin du mois?

Le Canadien de Montréal reprendra l’entraînement jeudi afin de se préparer à la suite de son calendrier régulier et, même si le reste de février lui offre en théorie quelques occasions de victoire, il ne faut pas s’attendre à le voir gagner régulièrement.

Détenteur d’une fiche de 20-27-4 lui valant le 27e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Tricolore compose avec de nombreuses blessures, notamment celle de l’attaquant Cole Caufield, qui reviendra au jeu la saison prochaine. Aussi, les joueurs devant assumer de plus grandes responsabilités auront du pain sur la planche en fin de semaine.

Samedi et dimanche, dans le cadre du weekend du Super Bowl, le Bleu-Blanc-Rouge accueillera en après-midi les Islanders de New York et les Oilers d’Edmonton. Ces deux rivaux sont nettement mieux placés au classement que le club-hôte ayant encaissé quatre revers consécutifs.

Les «Insulaires» occupent le neuvième rang de l’Association de l’Est et bataillent pour accéder aux séries. L’arrivée de Bo Horvat, acquis des Canucks de Vancouver il y a quelques jours, devraient les aider. D’ailleurs, les effets de la transaction ont été immédiats, car l’attaquant a marqué dans un gain de 4 à 0 aux dépens du Kraken de Seattle, mardi.

Quant aux Oilers, tout a été dit sur l’excellence de leur capitaine Connor McDavid. Si Edmonton lutte pour le sommet de la section Pacifique, c’est surtout grâce aux performances de sa vedette. Le numéro 97 domine la LNH avec 41 buts et 93 points. Il a inscrit son nom à la feuille de pointage dans ses 13 derniers duels.

Des adversaires «faciles»?

La suite du présent mois pourrait donner à quelques moments de réjouissance chez le Canadien, qui accueillera les Blackhawks de Chicago, mardi. Il s’agira d’un affrontement important dans la «course au boulier» et à l’obtention du premier choix du prochain repêchage. La troupe de l’instructeur-chef Luke Richardson, ancien adjoint de la Sainte-Flanelle, a accumulé 35 points jusqu’ici, un de plus que les locataires de la cave du classement général, les Blue Jackets de Columbus.

Les visites chez les Hurricanes de la Caroline, les Maple Leafs de Toronto et les Devils du New Jersey risquent de se conclure par des défaites les 16, 18 et 21 février si les chiffres disent vrai. Les «Ouragans» se trouvent à sept points des meneurs de la ligue, les Bruins de Boston. Quant aux Leafs, ils ont en mémoire leurs deux revers subis au Centre Bell plus tôt dans la campagne et il faudra voir si Auston Matthews est rétabli de son entorse au genou. Enfin, les «Diables» continuent d’étonner en vertu de leur dossier de 33-13-4.

Les trois derniers duels de février auront lieu face aux Flyers de Philadelphie, aux Sénateurs d’Ottawa et aux Sharks de San Jose. Les «Sens» ont déjà en poche trois gains en autant de sorties contre le Canadien cette saison, tandis que les «Requins» ont triomphé 4 à 0 lors de leur passage à Montréal le 29 novembre.