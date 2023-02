Jonathan Huberdeau ne l'a pas facile

Avec une récolte de seulement 33 points en 48 matchs, cette saison, Jonathan Huberdeau est très loin de sa production spectaculaire de 115 points de la saison dernière.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, le principal intéressé a déclaré être confiant de pouvoir retrouver la touche.

«Il faut que tu gardes confiance. C'est certain que ce n'est pas facile, mais je sais que j'ai le talent pour revenir. C'est un ajustement, mais je vais continuer à travailler pour redevenir le joueur que j'étais l'an dernier et aider mon équipe à faire les séries.»

Le Québécois préfère se concentrer sur le succès collectif. À ce sujet, il croit toujours aux chances de voir les Flames participer aux séries éliminatoires.

«C'est tellement serré. Il faut juste trouver une façon d'aller chercher une séquence de victoires pour avoir des points et faire les séries. Après ça, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on est plus une équipe de séries. On joue de façon physique et nos matchs se décident souvent par un seul but. Il faut juste trouver une façon de faire les séries. Coller trois ou quatre victoires de suite, je pense que ça nous ferait du bien.»

L'ancien des Panthers est également revenu sur le duel très robuste opposant les Flames aux Rangers, lundi.

«C'était tout un match! C'était très physique! C'était bien à regarder pour un partisan, mais c'était agréable d'y participer aussi. C'était bien pour les gars. On voit qu'on a une équipe unie. Les gars ont répondu quand Jacob Trouba a fait les mises en échec.»

Huberdeau avoue aussi que la percutante mise en échec du défenseur des Rangers aux dépens de Nazem Kadri était légale, selon lui.

«Moi, je pense que c'est une bonne mise en échec. Nazem est un gars qui est dur. Tu ne veux jamais voir un coéquipier comme ça, mais je pense que l'épaule était dans le centre du corps. Il n'avait pas de contact à la tête. Kadri s'est relevé et il a bien pris ça. Il n'était pas frustré. Si tu coupes dans le centre contre un gars comme Trouba, ça risque d'arriver.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.