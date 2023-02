Il est temps de passer au format «1 contre 16»

Le format actuel des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey ne plaît pas à beaucoup de gens et il est temps de changer ça, selon plusieurs joueurs et analystes.

Et non pas pour les premiers de l'Est contre les huitièmes comme avant, mais bien pour les premiers du circuit Bettman contre les 16e, les deuxièmes contre les 15e, etc., a mentionné Renaud Lavoie, mercredi, à JiC.

«Qu'on arrête de penser que deux points entre une équipe de l'Est et de l'Ouest ont moins d'importance, a-t-il lancé. Si on y va avec une telle formule, tout le monde va s'intéresser à tous les matchs.»

Voyez ses explications dans la vidéo ci-dessus dans laquelle il parle également des Oilers qui ont réglé leur problème devant le filet... pour l'instant du moins.