Connor McDavid, toujours le pied au plancher

Connor McDavid a obtenu un point dans 13 matchs de suite et les Oilers d’Edmonton ont engrangé des points dans une neuvième partie consécutive.

Le joueur vedette a fourni une mention d’aide dans un gain de 5 à 2 contre les Red Wings à Detroit. Sa formation a quant à elle maintenu un dossier de 8-0-1 depuis le 9 janvier dernier.

Dans sa plus récente séquence de succès, McDavid a dorénavant amassé neuf buts et 12 aides pour 21 points. C’est la troisième fois cette saison que le premier choix du repêchage de 2015 est au cœur d’une séquence pendant laquelle il a totalisé plus de 10 points dans des matchs consécutifs.

La bonne nouvelle pour les Oilers, c'est que le numéro 97 n'est pas le seul qui connaît de très bons moments dernièrement.

«Nous jouions bien avant la pause [du match des étoiles] et nous voulions absolument continuer sur notre lancée», a dit le gardien Jake Campbell, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

L’homme masqué des Oilers a savouré la victoire à ses sept dernières sorties. Contre les Red Wings, il a repoussé 30 rondelles.

«Jack a réalisé de très gros arrêts, mais je dirais qu’il s’attend à faire ce type d’arrêts et que nous nous attendons à ce qu’il les fasse», a affirmé l’entraîneur-chef Jay Woodcroft.

Un retour triomphal

Contre le club du Michigan, l’attaquant Warren Foegele a tiré son épingle du jeu en touchant la cible à deux reprises. Le patineur de 26 ans effectuait un retour dans la formation des Oilers, après avoir été laissé de côté au cours du duel précédent des siens.

«Je suis très heureux pour Warren, a déclaré Woodcroft. Il n’a pas joué à notre dernier match parce que j’ai décidé d’habiller 11 attaquants et sept défenseurs. Nous ne voulions pas qu’il soit à l’écart pour un long moment et il a joué une superbe partie. C’est l’un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer.»

L’entraîneur-chef a aussi décidé d’utiliser un arrière de plus et d’y aller avec un attaquant de moins contre les Red Wings. Le Québécois Vincent Desharnais était le défenseur supplémentaire. Celui-ci a d’ailleurs obtenu une mention d’aide sur l’un des deux réussites de Foegele. C’était la quatrième aide du natif de Laval en neuf matchs depuis son rappel des Condors de Bakersfield.