Cinq bons coups de Martin St-Louis

Martin St-Louis fêtera jeudi le premier anniversaire de son embauche à titre d’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal.

Inexpérimenté derrière un banc de la LNH en dépit d’une carrière de joueur de plus de 1100 matchs, le Lavallois a tout de même convaincu les sceptiques avec une approche plus axée sur la psychologie et la communication.

St-Louis a aussi démontré qu’il a le don de motiver ses troupes, de savoir comment retirer le meilleur de ses joueurs, tout en offrant de l’encadrement à ceux qui obtiennent moins de temps de jeu.

Évidemment, être à la barre d’un club en reconstruction qui compte plusieurs recrues et énormément de blessés, l’instructeur apprend parfois les rudiments du métier à la dure.

Ci-dessus, Tony Marinaro présente les bons coups et les moins bons coups de Martin St-Louis à son premier anniversaire comme entraîneur-chef du CH à «JiC».