CH: échanger ou pas David Savard?

Publié aujourd'hui à 09h53

Mis à jouraujourd'hui à 09h53

Je serai très transparent. J’aime beaucoup la façon de jouer de David Savard. C’est un défenseur courageux, minutieux, concentré et efficace. À 32 ans, Savard est un athlète à son affaire qui connait parfaitement son rôle.

Il est là pour son jeu défensif. Il bloque des tirs, freine les menaces des adversaires et il a une grande utilité en infériorité numérique.

À cela, vous ajouter plus de 700 matchs dans la LNH et 57 en séries éliminatoires et bien évidemment sa Coupe Stanley en 2021 avec le Lightning de Tampa Bay.

Savard ne sera jamais élu le joueur du mois et il ne se retrouvera pas sur les équipes d’étoiles. Cependant, toutes les équipes qui aspirent aux grands honneurs ont besoin d’un joueur comme lui. Il est indispensable.

Avec la date butoir des transactions qui approche à grands pas, les noms de Sean Monahan, Joel Edmundson et Josh Anderson reviennent régulièrement dans les discussions. Ce sont des joueurs qui suscitent l’intérêt chez les Canadiens. Évidemment, dans le cas de Monahan et Edmundson, ils doivent être en santé.

Mais selon moi, c’est David Savard qui possède la plus grande valeur à Montréal pour les raisons que j’ai énumérées plus haut dans le texte. Et en plus, son salaire est raisonnable dans le contexte du hockey. Après la présente saison, il lui reste encore deux autres années à 3,5 millions de dollars annuellement.

Bref, Savard ne coûte pas trop cher et l’investissement sur le retour est multiplié par 10. Pour les équipes de pointe, il est l’élément manquant pour se rendre jusqu’au bout. Comme Savard l’avait été pour le Lightning en 2021.

En retour, les Canadiens pourraient obtenir assurément un choix de premier tour. Par la suite, il est logique de penser qu’un ou des choix au repêchage s’ajouteraient. Si d’autres choix ne sont pas impliqués, il faut penser qu’un ou des jeunes espoirs seraient sacrifiés.

Bref, Kent Hughes et les membres de la direction font face à tout un dilemme. Échanger Savard pour aller chercher des joueurs ou des choix en fonction de l’avenir ou garder Savard pour qu’il fasse partie intégrante de la reconstruction des Canadiens.

Les discussions doivent être présentement très intéressantes dans les bureaux des Canadiens. J’aimerais ça être un petit oiseau.

À moins que les offres deviennent mirobolantes et que les autres équipes offrent la lune, je souhaite que les Canadiens gardent Savard. Avec tous les jeunes défenseurs dans l’organisation, le Tricolore a besoin d’un vétéran exemplaire comme Savard pour guider les plus jeunes vers le droit chemin. Savard est apprécié, respecté et il est important pour le groupe d’entraîneurs. Dans cette phase transitoire, l’équipe doit garder de bons vétérans.

À moins qu’il y ait surenchère et qu’une équipe perde contact avec la réalité. On ne sait jamais.