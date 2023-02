Aaron Rodgers ridiculisé

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers demande aux gens de faire preuve d’ouverture d’esprit, après avoir fait énormément réagir en révélant qu’il s’apprête à passer quatre jours dans la noirceur totale pour déterminer quelle direction il empruntera pour la suite de sa carrière.

Mardi, lors de son passage hebdomadaire au balado «Pat McAfee Show», l’athlète a expliqué qu’il allait prochainement s’imposer un passage de quatre jours dans une chambre où il n’aura pas accès à la lumière et où il se soumettra à un silence complet.

Cela lui permettra d’expérimenter des hallucinations et de savoir s’il veut vraiment poursuivre sa carrière de footballeur.

Ils ont ensuite été plusieurs à ridiculiser sa démarche, dont l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL Mitchell Schwartz.

«Bizarre, les Packers ne consultent plus le gars qui doit faire une retraite de quatre jours dans le noir pour savoir s’il veut jouer au football...», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Rodgers a répondu directement à celui ayant porté les couleurs des Browns de Cleveland (2012-2015) et les Chiefs de Kansas City (2016-2020).

«Soyez curieux et pas dans le jugement, a indiqué le pivot. Nous sommes tous sur notre propre chemin. Faire des choses comme celle-ci m’aide à trouver un sentiment de paix et de l’amour pour la vie. Amour et respect à toi.»