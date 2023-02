Une destination idéale pour Patrick Kane?

Le nom de Patrick Kane circule de plus en plus sur le marché des transactions et il a récemment été lié aux Stars de Dallas.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Alain Nasreddine a parlé des besoins de sa formation à quelques semaines de la date limite.

«Je pense que nous sommes solides dans le filet. À la défense, est-ce qu'on peut aller chercher de la profondeur? Oui. À l'avant, c'est la même chose. C'est certain qu'on ne sera pas des vendeurs. De là à dire qu'on va faire des gros changements et d'aller chercher un joueur comme Patrick Kane, je ne peux pas m'aventurer là-dedans. J'imagine que le prix à payer sera important.»

S'il ne veut pas jouer au directeur général, l'entraîneur adjoint des Stars ne cache toutefois pas que son équipe a de très gros objectifs cette saison.

«On a des ambitions, une fois qu'on sera dans les séries, de faire un bout de chemin. Pour commencer, le but ultime est de faire les séries. On parle beaucoup de la façon dont on joue pour qu'on puisse s'assurer que notre jeu est à point et pour nous donner une chance de compétitionner pour la coupe Stanley. Il n'y a pas de cachette, on a des grandes ambitions.»

L'ancien des Canadiens garde cependant les yeux rivés sur le travail à accomplir d'ici la fin de la saison régulière.

«Oui, nous sommes contents de notre début de saison. Mais quand on regarde le classement, on voit que c'est serré. Je sais que c'est un cliché, mais on a vraiment la mentalité d'y aller un match à la fois. On sait que la compétition est forte. Chaque partie est importante et chaque point est important. Ça va être une lutte à finir d'ici la fin de la saison.»

Nasreddine est également d'avis que la recette des Stars est excellente pour connaître du succès à court, moyen et long terme.

«Ce qui est intéressant avec notre équipe, c'est qu'on a un bon noyau de jeunes joueurs et de vétérans. On a des jeunes comme Jason Robertson, Roope Hintz et Jake Oettinger, mais on a aussi des joueurs d'expérience comme Joe Pavelski, Jamie Benn et Tyler Seguin. Ils sont encore capables de jouer à un très haut niveau. Je trouve qu'on a vraiment un bon mixte.»

