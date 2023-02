Un prolifique marqueur de la NCAA bientôt libre comme l'air?

À deux mois de la fin de la saison dans les collèges américains, plusieurs joueurs rejoindront l'équipe qui les a repêché, d'autres seront échangés.

Lundi soir avait lieu les demi-finales du fameux Beanpot, ce tournoi impliquant les quatre grands collèges américains de la région de Boston. D'une part, Sean Farrell et l'Université Harvard ont vaincu le Boston College, alors que Boston University et Lane Hutson se sont inclinés face à Northeastern. C'est le capitaine de cette dernière formation qui fait écarquiller bien des yeux, notamment ceux de Renaud Lavoie.

Aidan McDonough, capitaine de Northeastern, connaît une saison du tonnerre. «Présentement, on dit dans la NCAA que c'est le Cole Caufield de cette année, c'est-à-dire que lorsqu'il tire, il marque», établit Renaud.

McDonough compte 18 filets en 26 rencontres cette saison. Caufield en avait marqué 30 en 31 lors de sa saison de 20 ans en 2020-21, avant de remporter le trophée Hobey Baker remis au joueur par excellence de la NCAA. Seul hic, c'est que McDonough fait ça à l'âge de 23 ans, à sa dernière saison dans les rangs universitaires. C'est toutefois ce dernier point qui rend son profil hyper intéressant.

L'ailier gauche originaire du Massachussetts a été repêché au septième tour en 2019 par les Canucks de Vancouver, 180 rangs derrière Caufield. En fait, avec des mensurations de 6 pieds 2 et 205 livres, Aidan McDonough n'a rien à voir avec le 22 du Tricolore si ce n'était pas de son lancer lourd et précis. Et pourtant...

«Là où ça devient intéressant, c'est que du bruit commence à circuler à l'effet qu'il pourrait ne pas signer son contrat professionnel avec les Canucks à la fin de la saison universitaire», amorce l'informateur de TVA Sports. «Les choses vont mal à Vancouver, ça n'échappe à personne, et il n'y a pas beaucoup d'avantages à signer là-bas à part brûler une année de contrat».

En fait, c'est que les Canucks n'ont qu'au mois d'août pour mettre sous contrat le capitaine de Northeastern, sans quoi il deviendra libre comme l'air et pourra signer avec n'importe quelle formation, comme ce qu'avait fait Jimmy Vesey en 2016, ou encore ce que les partisans montréalais redoutaient que Jordan Harris fasse l'an dernier.

La saison universitaire se conclut le 8 avril prochain avec la finale du championnat, mais des équipes ordinaires comme Northeastern pourraient être en vacances beaucoup plus tôt. Ainsi, McDonough pourrait disputer des matchs dans le circuit Bettman cette saison, s'il signe avec les Canucks, ou encore, si ces derniers échangent ses droits!

Un gros marqueur, jeune et gaucher, qui évolue à Northeastern avec le fils de Kent Hughes... Est-ce que les Canadiens pourraient être tentés?

