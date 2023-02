Un autre malheur frappe Junior Ulysse

Vaincu de manière expéditive à son dernier combat, jeudi, le boxeur Junior Ulysse est aux prises avec une fracture majeure à la cheville gauche le contraignant à passer sous le bistouri et à suivre une remise en forme de quelques mois.

Son promoteur Eye of the Tiger Management a précisé mardi midi que le pugiliste de 34 ans devait d’ailleurs subir son opération plus tard dans la journée. L’objectif de l’intervention chirurgicale est de «stabiliser la cheville d'Ulysse en y insérant des plaques métalliques et des vis».

Ulysse (22-3-0, 12 K.-O.) a plié l’échine par K.-O. au premier round devant Gabriel Gollaz Valenzuela (26-3-1, 16 K.-O) au Casino de Montréal. Son avenir dans l’arène paraît nébuleux, surtout qu’avant son duel, il a évoqué l’idée de la retraite advenant une défaite.

«Il est soulagé, il veut passer à autre chose», a toutefois indiqué son entraîneur Giuseppe Moffa au «Journal de Montréal» peu après le duel de 52 secondes.