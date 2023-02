Trois équipes au coeur du derby pour Josh Anderson

Si les blessures à Sean Monahan et Joel Edmundson risquent de compliquer le travail de Kent Hughes à la date limite des transactions, Josh Anderson pourrait bien sauver la mise.

C'est du moins ce que Maxim Lapierre a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«Je sais que les opinions sont partagées sur lui. D'un côté, je me demande si les faibles statistiques dans les 25 derniers matchs affectent sa valeur. De l'autre côté, je me demande si on a vraiment besoin de ce joueur. C'est un gars qui est gros, qui patine, qui a un bon lancer et qui est capable de marquer des buts. C'est quoi la véritable valeur de Josh Anderson? Je suis prêt à me mouiller dans son cas. Je pense que c'est un gars qui va être comme ça toute sa carrière.»

Selon l'analyste, le fait que les attaquants de puissance sont une denrée rare dans le circuit Bettman fait en sorte que les Canadiens devront obtenir plus qu'un choix de première ronde pour sacrifier Anderson.

«Si on peut l'échanger et aller chercher quelque chose en retour, je ne parle pas juste de choix, je parle d'un bon jeune établi dans la LNH en plus d'un choix. Je pense qu'on a déjà refusé un choix de première ronde pour lui dans les derniers mois. On peut aller chercher plus. Son contrat, c'est quand même un bon contrat s'il performe, mais on ne peut pas savoir s'il va bien jouer tout au long de son contrat. Pour moi, je suis prêt à l'échanger. Je suis prêt à prendre le risque et de vivre avec.»

Lapierre soulève également l'hypothèse de voir une transaction se concrétiser avec les Oilers d'Edmonton dans laquelle Jesse Puljujarvi se retrouverait à Montréal.

«D'après moi, ça s'aligne vers New Jersey, Calgary ou Edmonton. Tu arrives à Edmonton et on te donne un mauvais contrat comme Jesse Puljujarvi en plus d'un défenseur qui ne joue pas beaucoup et qui gagne deux ou trois millions, ça va être une bonne transaction pour les deux côtés. C'est important d'aller chercher des choix au repêchage en ce moment. Puljujarvi n'a pas fait grand-chose, jusqu'à maintenant, mais il a un bon potentiel et est plus jeune que Josh Anderson.»

L'ancien joueur des Canadiens s'attend aussi à ce que la formation montréalaise reçoive de nombreux appels pour David Savard et que les offres soient excellentes.

«C'est dommage ce qui se passe avec Monahan et Edmundson parce que ça aurait été des bons joueurs à échanger pour aller chercher beaucoup en retour. Mais si je suis de l'autre côté et que je suis une bonne équipe, je veux David Savard. C'est le défenseur qui bloque des lancers, qui joue physique et qui a la grosse barbe qui fait peur en séries. Il a déjà remporté une coupe Stanley. C'est un défenseur droitier en plus. Ce n'est pas toujours facile à trouver. Je serais très surpris qu'on n'ait pas une bonne offre pour David Savard. Maintenant, est-ce que les Canadiens vont accepter? Ça reste à voir, mais c'est un bon joueur de hockey.»

