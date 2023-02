Thomas Bordeleau s'en tient au plan des Sharks

Thomas Bordeleau fait d’une pierre deux coups en participant au match des étoiles de la Ligue américaine.

Tout d’abord, l’attaquant du Barracuda de San Jose a la chance de voir sa famille pour une rare fois depuis le début de la saison. Puis, il a l’opportunité de jouer à la Place Bell pour la première fois.

«C’est encore plus le fun de jouer au match des étoiles parce qu’il est chez nous, mentionne Thomas Bordeleau. Ça rend ma participation encore plus spéciale.

«Même si je n’aurai pas beaucoup de repos, je suis heureux d’avoir été sélectionné. C’est plaisant d’être récompensé pour la saison que je connais, mais je dois donner du crédit à mes coéquipiers.»

Ses entraîneurs l’ont mis au courant de la bonne nouvelle quelques heures avant un match.

«Je n’ai pas trop eu de réaction, raconte Bordeleau. J’étais dans ma zone et j’étais concentré sur ma partie qui s’en venait. J’en ai informé mes parents, qui étaient très heureux. »

Avant d’arriver au Québec, Bordeleau a eu un horaire chargé. Il a disputé des rencontres vendredi et samedi contre les Canucks d’Abbotsford à domicile. Après le deuxième match, il a pris un vol de nuit en direction de Montréal. Il est arrivé à temps pour le concours d’habiletés.

Suivre le plan

À sa première saison complète chez les professionnels, Bordeleau se débrouille fort bien : il compte 29 points en 45 matchs au compteur avec le Barracuda.

Même si les Sharks connaissent une saison difficile dans la LNH, le Québécois n’a pas encore eu le droit à un rappel, une situation qui ne frustre pas le principal intéressé.

«Ils ont un plan pour moi, souligne la sélection de deuxième tour des Sharks en 2020. Je me concentre sur ce que je dois faire sur la patinoire et je tente de ne pas trop penser à un possible rappel.»

C’est la même chose pour William Eklund, le premier choix des Sharks en 2021. Il n’a pas eu la chance de disputer un match dans la LNH cette saison, malgré les déboires du grand club.

Avec la date limite des transactions qui approche à grands pas, la situation pourrait changer pour les deux jeunes espoirs. Les Sharks pourraient échanger quelques vétérans pour des choix de repêchage, et ça pourrait leur ouvrir la porte. Un dossier à suivre...

Un avant-goût

À la fin du camp d’entraînement, l’athlète de 21 ans a participé à la tournée européenne des Sharks. En fin de compte, il n’a pas joué un seul match. Déception? Pas vraiment.

«Moi et Ekky (Eklund) savions qu’on serait envoyés dans la Ligue américaine durant le voyage. À Berlin, on a été retirés de l’alignement. Même chose à Prague. On savait ce qui s’en venait.

«On a eu une discussion avec Mike Grier (directeur général des Sharks) à Prague. Il souhaitait qu’on poursuive notre développement dans la LAH.

«D’avoir été retranché en même temps qu’Eklund m’a beaucoup aidé. J’ai pu partager ce moment avec quelqu’un d’autre. Ça m’a aidé à décompresser.»