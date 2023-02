Super Bowl: retour sur les matchs des Eagles et des Chiefs

Dimanche prochain, les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City s’affronteront dans le cadre du Super Bowl LVII.

Il s’agira respectivement de leur quatrième et cinquième participation au prestigieux dernier affrontement d’une saison de la NFL. Voici les neuf autres fois où l’une de ces deux équipes jouait pour mettre la main sur le trophée Vince-Lombardi :

-Super Bowl I, 15 janvier 1967

Les Chiefs étaient au cœur du premier affrontement du Super Bowl, eux qui étaient opposés aux Packers de Green Bay au Los Angeles Memorial Coliseum. À l’époque, nombreux étaient ceux qui pensaient que les équipes de l’Association nationale étaient bien meilleures que celles de l’Américaine. Les Packers leur ont donné raison en dominant les Chiefs par la marque de 35 à 10. Kansas City a réussi à maintenir son bout en première demie et a retraité au vestiaire avec un retard de quatre points à la demie. Une interception ramenée sur 50 verges par le maraudeur Willie Wood a cependant déstabilisé les Chiefs, qui ont ensuite vu les Packers inscrire 21 points sans riposte.

-Super Bowl IV, 11 janvier 1970

Trois ans plus tard, les Chiefs ont fait fi des pronostics et remporté le premier championnat de leur histoire. Pour ce faire, ils ont vaincu les Vikings du Minnesota 23 à 7. Avant ce duel, les preneurs aux livres donnaient les «Vikes» favoris par 13,5 points. Sous des conditions météorologiques difficiles, la défense de Kansas City a été dominante. Elle a permis seulement 67 verges au sol, réussi trois interceptions et récupéré deux ballons échappés.

-Super Bowl XV, 25 janvier 1981

Entrent en scène les Eagles, qui ont malheureusement pour eux été défaits 27 à 10 par les Raiders d’Oakland. Le club de la Pennsylvanie était pourtant favorisé par trois points et venait de maintenir une impressionnante fiche de 12-4 en saison régulière. Le quart-arrière Jim Plunkett a lancé deux passes de touché au premier quart et les Eagles n’ont jamais été en mesure de s’en remettre. C’était par ailleurs la première fois de l’histoire qu’une équipe ayant pris part à l’étape du «Wild Card» remportait le Super Bowl.

-Super Bowl XXXIX, 6 février 2005

C’était la première fois que le duel ultime d’une saison était disputé à Jacksonville et l’air floridien n’a pas souri aux Eagles. Dirigé par un certain Andy Reid, le club de Philadelphie a perdu 24 à 21 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. En retard par 10 points en fin de partie, les Eagles ont inscrit un touché lorsqu’il restait 1 min 48 s à écouler. Récupérant ensuite le ballon avec 46 secondes au tableau, le quart-arrière Donovan McNabb a été victime d'une troisième interception et la victoire est devenue acquise pour Tom Brady et sa bande.

-Super Bowl LII, 4 février 2018

Treize ans plus tard, les Eagles ont remporté leur premier et seul trophée Vince-Lombardi à ce jour. Ils l’ont d’ailleurs fait en obtenant leur revanche sur les «Pats» et Brady, à la suite d’un gain de 41 à 33. Les amateurs se souviendront du fameux «Philly Special». Au quatrième quart, quand les Eagles tiraient de l’arrière, l’attaque a exécuté un jeu truqué qui a permis au quart-arrière Nick Foles d’attraper un relais de 11 verges pour le majeur de la victoire. Ce match est aussi entré dans l’histoire comme étant le Super Bowl où il y a eu le moins de bottés de dégagement (un seul) et où l’équipe perdante a inscrit le plus de points (33).

-Super Bowl LIV, 2 février 2020

Menés par le quart-arrière Patrick Mahomes, les Chiefs ont renoué avec la victoire ultime en battant les 49ers de San Francisco 31 à 20. Kansas City tirait pourtant de l’arrière par 10 points au début du quatrième quart. Le pivot des Chiefs a lancé deux passes de touché dans les sept dernières minutes, la défense a fait le boulot et le porteur de ballon Damien Williams a concrétisé la victoire avec une course de 38 verges se terminant dans la zone payante. Reid, le pilote des Chiefs depuis 2013, a ainsi remporté son premier Super Bowl à titre d’entraîneur-chef.

-Super Bowl LV, 7 février 2021

Favoris pour remporter les grands honneurs pour une deuxième année de suite, les Chiefs ont goûté à la médecine de Brady. Le légendaire quart-arrière disputait sa première campagne dans l’uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. Il a mené les siens à un imposant gain de 31 à 9. C’était la première fois que les Chiefs ne réussissaient pas à inscrire un touché depuis que Mahomes dirigeait leur attaque. Kansas City a aussi écopé de 11 pénalités pour 120 verges, dont huit pour 95 verges en première demie seulement.