L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Brayden Point a eu une soirée productive, mardi, face aux Sharks de San Jose.

En plus de marquer ses 30e et 31e filets de la saison, le meilleur buteur du club a engagé le combat avec Michael Eyssimont en début de rencontre, un duel qui avait plus l'allure d'une partie de lutte que d'une bagarre, mais dans laquelle il a tout de même eu le dessus.

À voir dans la vidéo, ci-dessus.