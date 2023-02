Paris sportifs : les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 8 février qui en valent le détour.

Hockey: Canucks de Vancouver c. Rangers de New York

Après avoir récemment échangé leur capitaine Bo Horvat, les Canucks de Vancouver (20-26-4) ont envoyé un signal fort et lorgneront la reconstruction. Avec la possibilité d’obtenir le premier choix au total du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de recruter Connor Bedard, il y a fort à parier que les Canucks perdront plus de matchs qu’ils n’en gagneront d'ici la fin de la saison. Ajoutez à cela le fait qu’ils joueront contre les Rangers de New York (28-14-8), qui ont remporté six de leurs neuf dernières rencontres, et il semble que les chances de victoire des Canucks mercredi soir soient très faibles.

Prédiction : Victoire des Rangers (-1,5) – 2,00

Hockey: Wild du Minnesota c. Stars de Dallas

Les Stars de Dallas sont actuellement au sommet de l’Association de l’Ouest en vertu d’un dossier de 29-13-10. Ils ont obtenu au moins un point lors de ses leurs derniers matchs, remportant trois de ceux-ci. Misant sur du hockey hermétique, ils ont vu leurs quatre plus récentes sorties se terminer 3 à 2 en prolongation ou en fusillade. Leur adversaire, le Wild du Minnesota (27-18-4), est certes à 10 points derrière, mais compte trois matchs en main. Fait amusant: la troupe de Dean Evason a aussi conclu ses trois dernières joutes 3 à 2, et deux ont nécessité le bris d’égalité.

Prédiction : pointage de 2 à 2 après trois périodes – 11,00

Basketball: Spurs de San Antonio c. Raptors de Toronto

Les Raptors de Toronto (25-30) ont remporté leurs deux derniers matchs, le dernier contre les Grizzlies de Memphis (32-21), pourtant installés au deuxième rang de l’Association de l’Ouest. Ces deux victoires leur ont permis de rester dans la course pour une place en séries éliminatoires. En effet, le club torontois était 11e – à égalité avec les Pacers de l’Indiana en 10e position dans l’Est – avant les matchs de mardi. Il aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée avec la visite des pauvres Spurs de San Antonio (11-40), qui ont perdu leurs neuf dernières rencontres.

Prédiction : victoire des Raptors (-10,5) – 1,90