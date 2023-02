LeBron James réécrit l'histoire

Auteur d'au moins 36 points mardi soir dans le match opposant les Lakers de Los Angeles au Thunder d'Oklahoma City, LeBron James dépasse Kareem Abdul-Jabbar au premier rang des pointeurs de l'histoire de la NBA.

Abdul-Jabbar détenait le record avec 38 387 points, un sommet qu'il avait atteint au cours de ses vingt années dans la ligue, partagées entre les Lakers et les Bucks de Milwaukee.

LeBron James en est lui aussi présentement à sa vingtième campagne dans le basketball professionnel. Avant le match de mardi, le fameux joueur originaire d'Akron en comptait 38 352, ce qui fait que son total de 38 points mardi le place désormais au sommet devant Abdul-Jabbar avec 38 390 points. Le record de l'ancien numéro 33 des Lakers était vieux de 39 ans.

Incisif

James est entré dans le match avec le couteau entre les dents. Agressif et déterminé, il a récolté 20 points en première demie. Pour l'occasion, James arborait un bandeau, style qui l'a longtemps catégorisé.

Man on a mission. pic.twitter.com/oV9TgRRhAd — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023

Puis, au retour de la demie, il a inscrit 8 points dans les six premières minutes de jeu, dont deux tirs de trois points, pour soulever la foule. LeBron n'a même pas eu besoin du quatrième quart pour atteindre le plateau désiré. Avec dix secondes à faire au troisième quart, James s'est défait de sa couverture et a enfilé l'aiguille. Voyez son panier historique dans la vidéo en tête de l'article.

L'action a sur le champ été arrêtée, et une cérémonie a eu lieu en son honneur.

Plusieurs célébrités étaient réunies au Crypto.com Arena pour l'occasion. Parmi les stars, Jay-Z, Denzel Washington et John McEnroe pour ne nommer qu'eux.

Les anciens joueurs Magic Johnson, Dwyane Wade et le principal intéressé, Kareem Abdul-Jabbar, étaient aussi sur place pour assister à l'exploit. La famille de James étaient bien évidemment présente.

LeBron James a terminé la rencontre avec 38 points, et les Lakers de Los Angeles se sont inclinés 133 à 130 face au Thunder d'Oklahoma City.

En entrevue suivant la rencontre, LeBron a avoué à Shaquille O'Neal «qu'il était mentalement et physiquement encore au meilleur de sa forme, et qu'il reste encore quelques années de basketball en lui». James ne s'en est jamais caché, il aimerait disputer des matchs dans la NBA aux côtés de ses garçons. Son plus vieux, Bronny, a 18 ans, alors que Bryce est âgé de 15 ans. Tous deux sont d'excellents espoirs en vue des futurs encans amateurs de la NBA.

Finalement, O'Neal a aussi demandé au King James s'il considérait qu'il était désormais le G.O.A.T. (Greatest Of All Time) avec cet accomplissement. Sa réponse?

«Je vais laisser tout le monde décider de ça à sa façon. Chacun a son préféré dans l'histoire, mais moi personnellement, je me choisis par-dessus n'importe quel joueur à avoir déjà joué le sport du basketball».

En chiffres

King James a disputé les cinq dernières saisons à Los Angeles. Entré dans la NBA en tant que premier choix du repêchage de 2003, LBJ a participé à onze campagnes avec les Cavaliers de Cleveland (2003-04 à 2009-10 et 2014-15 à 2017-18), séparées par un séjour de quatre saisons à Miami.

LeBron James, c'est: