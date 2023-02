Le Rouge et Or est bien perçu par la LCF

La Ligue canadienne de football (LCF) a révélé l’identité des joueurs universitaires invités à l’un de ses deux camps d’évaluation et 19 représentants du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) ont reçu l’appel.

Ils seront 12 à participer au camp sur invitation du 3 mars à Waterloo, en Ontario. Il s’agit de la première étape en prévision du repêchage de 2 mai. Les athlètes qui se démarqueront recevront ensuite une invitation pour la deuxième étape, qui se déroulera du 22 au 26 mars à Edmonton.

C’est le Rouge et Or de l’Université Laval qui aura le plus de représentants en Ontario avec quatre footballeurs, soit les demis défensifs Maxym Lavallée et Félix Petit, le receveur de passes Antoine Dansereau-Leclerc et le secondeur Alec Poirier.

Ils seront accompagnés des demis défensifs William Benoît (Stingers de Concordia), Louis-Philippe Leclerc (Stingers), Darcy Jeannis (Redbirds de McGill), Vincy Biande (Carabins de l’Université de Montréal), du joueur de ligne défensive Maleek Desir (Stingers), du joueur de ligne offensive Alexandre Marcoux (Redbirds), de l’ailier rapproché Simon Crevier (Redbirds) et du spécialiste des longues remises Pierre-Gabriel Germain (Carabins).

En ce qui concerne le gros camp d’évaluation, ce sont les Carabins qui ont vu le plus grand nombre de leurs joueurs invités en Alberta. Il s’agit des secondeurs Michael Brodrique et Bruno Lagacé, ainsi que du porteur de ballon Bertrand Beaulieu. Le premier de cette liste est d’ailleurs le seul représentant d’une équipe du RSEQ figurant parmi les 20 meilleurs espoirs du bureau de recrutement de la LCF. Le 26 janvier, Brodique occupait le 15e échelon de ce palmarès.

Le receveur de passes Jeremy Murphy (Stingers), le quart-arrière Olivier Roy (Stingers), le centre-arrière David Dallaire (Rouge et Or) et le joueur de ligne défensive Anthony Vandal (Vert & Or de l’Université Sherbrooke) accompagneront les trois étudiants-athlètes des Bleus à Edmonton.