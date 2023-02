Kim Pegula a subi un arrêt cardiaque

Les détails relatifs aux ennuis vécus l’été dernier par Kim Pegula, la copropriétaire des Bills et des Sabres de Buffalo, se sont précisés mardi.

Sa fille, la joueuse de tennis professionnelle Jessica Pegula, a révélé que sa mère avait subi un arrêt cardiaque dans un texte publié sur la plateforme «The Players’ Tribune».

En juin dernier, la femme de 53 ans a été hospitalisée en Floride après avoir subi un arrêt cardiaque dans l’une de ses résidences. Jessica Pegula a expliqué que sa sœur Kelly a sauvé la vie de leur mère.

«Elle dormait quand mon père s'est réveillé et l’a vu faire un arrêt cardiaque. Elle est restée inconsciente pendant un bon moment, a écrit l’athlète de 28 ans. Ma sœur lui a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Elle lui a sauvé la vie. Même si elle n'aime pas s'attribuer le mérite de cette terrible situation, elle lui a absolument sauvé la vie.»

Jessica Pegula a aussi indiqué avoir décidé de partager l’histoire de sa mère après l’arrêt cardiaque qu’a subi le maraudeur des Bills Damar Hamlin pendant le match du 2 janvier contre les Bengals à Cincinnati. La joueuse de tennis veut sensibiliser la population sur l’importance de la réanimation cardiopulmonaire.

Kim Pegula est sur la voie de la rééducation, mais il s’agira d’un long chemin de croix.

«Elle est aux prises avec une importante aphasie et d'importants problèmes de mémoire. Elle peut lire, écrire et comprendre assez bien, mais elle a du mal à trouver les mots pour répondre. C'est difficile à gérer et il faut beaucoup de patience pour communiquer avec elle, mais je remercie Dieu chaque jour que nous puissions encore communiquer avec elle. Les médecins continuent d'être époustouflés par son rétablissement, compte tenu de son état au début. Sa détermination en est la force motrice», a affirmé Jessica Pegula.