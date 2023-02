«Je reçois un message texte à chaque fois qu’ils perdent» - Connor Bedard

Les Ducks d’Anaheim sont en bonne posture pour obtenir le tout premier choix au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). L’attaquant Mason McTavish est bien au courant de cette réalité, et il n’hésite pas à écrire à Connor Bedard après chaque défaite des siens.

C’est ce que Bedard a révélé lors d’un entretien avec James Duthie diffusé par le réseau TSN au mois de décembre. Celui qui est largement identifié comme la toute première sélection en vue du prochain encan a jusqu’ici cumulé 45 buts et 91 points en 38 parties avec les Pats de Regina, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL).

«Non, non je ne [regarde pas le classement tous les jours], a dit Bedard. Je reçois un message texte de McTavish chaque fois qu’ils perdent, mais je ne regarde pas du tout. J’ai tellement de choses à faire. Il reste environ 30 matchs avec les Pats, et ensuite, espérons-le, les séries éliminatoires. Je me concentre sur une journée à la fois.»

Les deux joueurs ont joué ensemble l’été dernier à l’occasion du Championnat du monde de hockey junior 2022 à Edmonton.

Les Ducks sont actuellement 30e sur 32 équipes au classement et comptaient quatre points d’avance sur les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus avant les matchs de mardi soir.